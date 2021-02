La Iena Luigi Pelazza condannato a 2 mesi di carcere per violenza privata

(Di lunedì 1 febbraio 2021)è statoper il reato diai danni della giornalista Guia Soncini. (Instagram), l’inviato della nota trasmissione “Le Iene” è statoa 2dipernei confronti della giornalista Guia Soncini. Il caso risale al 2015, quandoe il cameraman Osvaldo Camillo Verdi, assolto dall’accusa perché non è stato possibile confermare la sua presenza, si introdussero indebitamente nel cortile del palazzo in cui abitava la Soncini, per ottenere un’intervista. Leggi anche -> Walter Zenga, chi sono i genitori: dramma da bambino La vicenda Secondo la ricostruzione della ...

Il tribunale ha deciso, la 'Iena' Luigi Pelazza nei guai. Di che cosa è stato accusato. Una carriera in ascesa fino a vestire i panni di Iena durante un servizio delle quali è scattata la denuncia che ha portato alla sentenza di oggi. Nel dettaglio Luigi Pelazza è stato condannato per ... Condannato a due mesi di reclusione, convertiti in 15 mila euro di multa, la Iena Luigi Pelazza: era a processo a Milano per violenza privata. Il dispositivo della sentenza è arrivato sabato 30 gennaio ...