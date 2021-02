La Goggia si sfoga sui social | ' Dolore e urla | ho finito le lacrime | ma guardo avanti'

NelloBologna : RT @Gazzetta_it: .@goggiasofia si sfoga sui social: “Dolore e urla, ho finito le lacrime, ma guardo avanti” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@goggiasofia si sfoga sui social: “Dolore e urla, ho finito le lacrime, ma guardo avanti” - Gazzetta_it : .@goggiasofia si sfoga sui social: “Dolore e urla, ho finito le lacrime, ma guardo avanti” -

Ultime Notizie dalla rete : Goggia sfoga

La Gazzetta dello Sport

Il dolore ? Lacontinua poi nel ricordo del momento in cui il sogno mondiale si è spezzato a Garmish: 'Le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione ......Vittoria per 2 - 0 sul Parma siQui prendo schiaffi tutti i giorni il comportamento di De Laurentiis mirabelle uso non mi sono seduto con altri niente mondiali Stagione finita per Sofia...Lo sfogo della Goggia sui social: "Ho finito le lacrime. Ora ci vuole il coraggio. voglio pensare che nulla, nulla accada mai per caso" ...(ANSA) – ROMA, 01 FEB – “Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime ma il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a d ...