La "fedeltà" di Messi costa 40 milioni: gli spettano per contratto quando andrà via

Non bastasse il monte totale dell'ingaggio, quei 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione più altri 115 milioni di euro in premi svelati dallo scoop del Mundo, lo "scandalo" del contratto di Messi ha già preso la via dei dettagli. Fa tutto scalpore. Il Mundo Deportivo, letto per bene quel documento privato pubblicato dal quotidiano spagnolo (che dovrà rispondere dello scoop in tribunale), ha trovato una chicca: il contratto obbliga il club a pagare 38.964.977,5 euro al calciatore argentino il 15 luglio, due settimane dopo la scadenza. Cioè, quando l'accordo non sarà più in vigore e il giocatore potrebbe già essere in un altro club, il Barça dovrà chiudere la questione con un ultimo pagamento milionario, basato su una clausola di "lealtà" che il giocatore dovrà tenere nei ...

Ultime Notizie dalla rete : fedeltà Messi Messi e contratto, Bartomeu: «Non l'ho fatto uscire io, ma lui merita quello che prende»

L'ex presidente, però, si difende: « Messi merita tutto quello che guadagna per motivi sportivi. E ... resta la grande beffa: c'è anche una seconda rata da 39 milioni di euro del «premio fedeltà» che ...

La 'fedeltà' di Messi costa 40 milioni: gli spettano per contratto quando andrà via

... quei 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione più altri 115 milioni di euro in premi svelati dallo scoop del Mundo , lo 'scandalo' del contratto di Messi ha già preso la via dei ...

