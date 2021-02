La fase 3 del mutualismo: tamponi gratis, assistenza psicologica, solidarietà (Di martedì 2 febbraio 2021) In principio furono le spese di cibo e farmaci portate a domicilio a chi era in quarantena o temeva di uscire di casa per il Covid-19. Poi le reti di solidarietà si sono moltiplicate, diffuse e strutturate. Centinaia di ragazze e ragazzi in tutta Italia, facendo base nei centri sociali o nelle associazioni di volontariato, hanno iniziato a raccogliere e distribuire gratuitamente i pacchi alimentari a vive maggiori difficoltà. Nella fase tre del mutualismo i progetti si sono differenziati e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 2 febbraio 2021) In principio furono le spese di cibo e farmaci portate a domicilio a chi era in quarantena o temeva di uscire di casa per il Covid-19. Poi le reti disi sono moltiplicate, diffuse e strutturate. Centinaia di ragazze e ragazzi in tutta Italia, facendo base nei centri sociali o nelle associazioni di volontariato, hanno iniziato a raccogliere e distribuire gratuitamente i pacchi alimentari a vive maggiori difficoltà. Nellatre deli progetti si sono differenziati e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

marcodimaio : In questa fase nessuno può mettere veti, né sui temi né sulle persone. Del #Mes si è discusso tanto nei talk show e… - Roma : Via La Spezia, dall'#8febbraio senso unico. Da lunedì verrà attuata una nuova importante fase dell'intervento, con… - TeresaBellanova : Ho detto che non poniamo veti sulle persone e che vogliamo parlare di programmi. Siamo di fronte a una fase diffici… - peretti_leonard : @lucacozzuto @Riccard610 @dianacalibana @sammieajo @marcocattaneo @No_Vat @Schino_sprislei @GiacomoRisitano Competa… - imieipassi : RT @giuliaselvaggi2: Quando le condizioni di salute del detenuto sono incompatibili col sistema carcerario (specie in fase di elevato risch… -