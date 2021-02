La condanna arriva in streming | Ma quelll' aula conterrebbe 3 bilocali

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Andrea Siravo Imputato per omicidio davanti alla Corte d’assise di appello di Milano a un uomo di 46 anni per il pericolo Covid è stato negato di partecipare in presenza nel processo in cui rischia di ricevere unaall’ergastolo con isolamento diurno. In una delle aule più grandi del Palazzo di Giustizia di Milano, quella della Corte d’assise di appello, per il rischio Covid non c’è spazio per un imputato che vorrebbe comparire in presenza nel processo di secondo grado in cui è accusato di omicidio. È quanto, come è stato già riportato dall’Agi, si è sentito rispondere un 46enne dai giudici d’appello che facendo riferimento al decreto “Ristori bis” gli hanno “concesso” solamente di seguire il dibattimento in video collegamento “Teams” dal carcere. “È assurdo lasciare fuori dall’un imputato in un processo in cui la posta in ...