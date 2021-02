La chirurgia estetica al tempo dl Covid: risponde Antonio Savanelli, uno dei migliori chirurghi d'Europa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Esperto in mastoplastica additiva, chirurgia della mammella in termini estetici, aumento, riduzione e correzioni, il Dottor Antonio Savanelli è uno dei migliori per il numero di interventi in Europa. Laurea in Medicina, si è specializzato in chirurgia Generale. In Brasile ha conseguito un'ulteriore qualifica in chirurgia estetica e plastica; tra i suoi guru di riferimento, Pitanguy, Ribeiro, Milton Daniel, Ana Zulmira. “L'intervento perfetto non esiste, bisogna rispettare le caratteristiche della paziente”-dice il dottor Savanelli-“bisogna considerare le misure antropometriche; grandezza del Torace, altezza. è un intervento custom made, dipende dalle caratteristiche individuali il tipo di intervento. Un chirurgo deve essere anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Esperto in mastoplastica additiva,della mammella in termini estetici, aumento, riduzione e correzioni, il Dottorè uno deiper il numero di interventi in. Laurea in Medicina, si è specializzato inGenerale. In Brasile ha conseguito un'ulteriore qualifica ine plastica; tra i suoi guru di riferimento, Pitanguy, Ribeiro, Milton Daniel, Ana Zulmira. “L'intervento perfetto non esiste, bisogna rispettare le caratteristiche della paziente”-dice il dottor-“bisogna considerare le misure antropometriche; grandezza del Torace, altezza. è un intervento custom made, dipende dalle caratteristiche individuali il tipo di intervento. Un chirurgo deve essere anche ...

