La cessione dell’Inter | no di Suning a BC Partners | si cercano nuovi fondi | i dettagli

Arriva una svolta sulla cessione dell'Inter. Suning ha detto no a BC Partners e ha in mente di rivolgersi a nuovi fondi per risolvere i problemi finanziari. Il club è concentrato sulla stagione in corso, la squadra di Antonio Conte è pienamente in corsa per lo scudetto e può raggiungere l'obiettivo, si prepara anche per la semifinale di Coppa Italia, l'obiettivo è almeno quello di alzare un trofeo. Ma si continua a parlare del futuro del club nerazzurro, l'ultima svolta ha aperto nuovi scenari a sorpresa. Le prossime settimane e mesi saranno fondamentali per per arrivare ad una soluzione. La cessione dell'Inter Il no di Suning a BC Partners sarebbe nato principalmente dalla notevole differenza sul ...

