La carica di Gattuso | «Napoli | è tornata la cattiveria» – VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Le parole di Gennaroin conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 delsul Parma. Ecco la sua analisi Il tecnico delGennaroha analizzato la vittoria sul Parma evidenziando qual è stato l’elemento che ha permesso ai suoi giocatori di ottenere i tre punti.–«Non siamo stati belli da vedere tecnicamente. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, è quello che cercavo. In questi mesi ci è mancata un po’ die oggi lo abbiamo fatto bene». Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Gennaroin conferenza stampa dopo la vittoria per 2 - 0 del Napoli sul Parma. La sua analisi parte da un elemento: la cattiveriaAnche dopo essere andato sotto il Parma non si è visto: Kurtic ha provato a suonare lama ... in maggiore sofferenza, la squadra di Gennaroha comunque trovato la rete che ha chiuso la ...Al Maradona, Napoli e Atalanta si sfidano nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.Allenamento del Napoli in vista Parma: solo lavoro personalizzato per Dries che sarà sicuramente fuori dai giochi durante la delicata gara di domani alle 18 ...