La battaglia del Cai | Superare la monocultura dello sci alpino per salvare la montagna

Ultime Notizie dalla rete : battaglia del

IL GIORNO

... dei dispositivi di protezione individuale e della remunerazioneservizio. Come spiegano da ...- ha chiosato Letizia Moratti - devono continuare a rappresentare dei punti chiave nelladi ...Laè stata dura: quattro interventi tra cui l'ultimo a ottobre e due anni e mezzo di ... nel febbraio2020, sempre a propositotumore, Nela aveva raccontato: 'Ho visto la morte in ...Nel corso dell’intervista, ha ripercorso la sua lunga battaglia contro il cancro, fatta di 4 interventi chirurgici, l’ultimo solo lo scorso ottobre, e due anni e mezzo di chemioterapia: “Mi sono salva ...Serve far ripartire tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti e poi servono atti concreti con fondi Stato per nuovi tratti.