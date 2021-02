La banalità del male di ometti che non sanno reggere la ‘fine’

Leggi su dire

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Una borraccia, un cavatappi, una cornice e decine di attrezzi. Sono cinquanta le buste di ‘armi’ che la scientifica ha portato via dalla casa di Carmagnola, dove venerdi notte sono stati uccisi Teodora Casasanta, psicologa, e il figlio di 5 anni, Ludovico, da Alexandro Riccio, padre del bimbo e marito della donna. L’assassino, che ha provato senza riuscire a tagliarsi le vene, ad avvelenarsi di candeggina, a frantumarsi cadendo dal balcone, deve presentarsi davanti al Gip del tribunale di Asti per l’udienza di convalida. Il copione è il solito: lei vuole allontanarsi, la donna aveva colto segnali di quel Giano Bifronte che aveva in casa, depresso e irascibile, sempre più aggressivo. Lui, il carnefice, ha ucciso prima il bambino, trovato ancora con i jeans? O la donna, che è morta nel letto? L’autopsia chiarirà, ma intanto non ha ombre il profilo del killer sanguinario.