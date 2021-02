Khedira saluta la Juventus | “L’Hertha Berlino ha fatto di tutto per avermi in squadra”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo sei stagioni, si conclude l'avventura di Samialla. Il centrocampista tedesco, campione del mondo nel 2014,i bianconeri con cui ha conquistato cinque scudetti consecutivi e torna in Germania a distanza di undici anni, quando militava nello Stoccarda. Poi le avventure al Real Madrid e quindi con il club piemontese. Ora è ufficiale il suo trasferimento all'Hertha.caption id="attachment 1061843" align="alignnone" width="3543"(getty images)/captionFELICELo stessoha commentato il suo approdo all'Herthaattraverso i canali dello stesso club: "Hadiper prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l'ora di tornare in campo. Sto bene ...

Ultime Notizie dalla rete : Khedira saluta

Sami Khedira saluta la Serie A e riparte dal campionato tedesco. "Ringrazio il club dell'Hertha Berlino - ha spiegato l'ex centrocampista della Juve -. Ha fatto di tutto per prendermi, dandomi la chance ..."