Khedira Herta Berlino: i dettagli del contratto, manca solo l’ufficialità (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sami Khedira sarà molto presto un calciatore dell’Herta Berlino: il centrocampista tedesco torna in patria. I dettagli del contratto Arrivano i dettagli del passaggio di Sami Khedira all’Herta Berlino. Il centrocampista lascia la Juventus dopo cinque anni e mezzo. Khedira non è mai sceso in campo in questa stagione e la Juventus ricaverà un cospicuo risparmio dal suo addio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVETUSNEWS24 Come riporta Kicker, manca solo l’ufficialità per il suo passaggio all’Herta Berlino. Il tedesco dovrebbe firmare un contratto fino a giugno 2021 per cercare di guidare il club infarcito di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Samisarà molto presto un calciatore dell’: il centrocampista tedesco torna in patria. IdelArrivano idel passaggio di Samiall’. Il centrocampista lascia la Juventus dopo cinque anni e mezzo.non è mai sceso in campo in questa stagione e la Juventus ricaverà un cospicuo risparmio dal suo addio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVETUSNEWS24 Come riporta Kicker,per il suo passaggio all’. Il tedesco dovrebbe firmare unfino a giugno 2021 per cercare di guidare il club infarcito di ...

forumJuventus : ?? Khedira lascia la Juve ?? Andrà all’Herta Berlino ?? - _Codeine__ : RT @BianconeriZone: Juventus will save 5/6mln€ with the transfer of Khedira to Herta Berlin. [Gazzetta dello Sport] - b1anconeri : RT @BianconeriZone: Juventus will save 5/6mln€ with the transfer of Khedira to Herta Berlin. [Gazzetta dello Sport] - Mica93190 : RT @BianconeriZone: Juventus will save 5/6mln€ with the transfer of Khedira to Herta Berlin. [Gazzetta dello Sport] - miguel100292 : RT @BianconeriZone: Juventus will save 5/6mln€ with the transfer of Khedira to Herta Berlin. [Gazzetta dello Sport] -