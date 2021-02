Katherine Heigl rompe il silenzio: «Cosa penso dell’abbandono di Alex Karev in Grey’s Anatomy» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Era inevitabile che prima o poi Katherine Heigl avrebbe rotto il silenzio sull’abbandono di Justin Chambers tra le fila di Grey’s Anatomy, soprattutto, perché, secondo quanto hanno pensato gli sceneggiatori, il personaggio di Alex Karev avrebbe deciso di andare via da Seattle proprio per ricongiungersi a Izzie Stevens, la dottoressa interpretata proprio da Heigl e madre di due gemelli. L’addio, consumato in fretta e furia nel mezzo della sedicesima stagione, ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, rimbrottando alla showrunner di non aver pensato a un addio adeguato per una figura così centrale nelle dinamiche di Grey’s Anatomy. https://www.youtube.com/watch?v=7GFrssnVm3s Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Era inevitabile che prima o poi Katherine Heigl avrebbe rotto il silenzio sull’abbandono di Justin Chambers tra le fila di Grey’s Anatomy, soprattutto, perché, secondo quanto hanno pensato gli sceneggiatori, il personaggio di Alex Karev avrebbe deciso di andare via da Seattle proprio per ricongiungersi a Izzie Stevens, la dottoressa interpretata proprio da Heigl e madre di due gemelli. L’addio, consumato in fretta e furia nel mezzo della sedicesima stagione, ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, rimbrottando alla showrunner di non aver pensato a un addio adeguato per una figura così centrale nelle dinamiche di Grey’s Anatomy. https://www.youtube.com/watch?v=7GFrssnVm3s

