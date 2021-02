Karin Trentini | cosa fa la moglie di Riccardo Fogli? Lavoro | vita | foto

Leggi su viagginews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Chi è la bellissimadell’ex-Poohfa nellae come si sono conosciuto. Ecco tutto quello che sappiamo su. Nel 2019 il gossip imperversava per ladi, storico componente dei Pooh che aveva lasciato la band per la liason con Patty Pravo., infatti, era sulla bocca di tutti per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com