Kabir Bedi torna in tv e spiazza tutti: “Ma che ha fatto?!”. Com’è oggi il mitico Sandokan (Di lunedì 1 febbraio 2021) Era tempo che Kabir Bedi, l’attore e interprete del mitico Sandokan, non si vedeva in tv. Già naufrago de L’Isola dei famosi, è stato ospite in collegamento direttamente dall’India con Mara Venier, nella puntata di Domenica In andata in onda il 31 gennaio 2021. Nel programma del pomeriggio di Rai 1, l’attore ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus nel Paese. Ha parlato degli incredibili dati della pandemia in India, che è tra i paesi più popolosi al mondo, sia per numeri assoluti (quasi 1,4 miliardi di abitanti) che per densità di popolazione. “Da marzo a giugno abbiamo avuto numeri terribili, sia per numero di contagi, sia per numero di vittime. Poi, ad un certo punto, la situazione è notevolmente migliorata: dopo oltre 10 milioni di casi e più di 150mila morti, ora abbiamo il record di guarigioni, che tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Era tempo che, l’attore e interprete del, non si vedeva in tv. Già naufrago de L’Isola dei famosi, è stato ospite in collegamento direttamente dall’India con Mara Venier, nella puntata di Domenica In andata in onda il 31 gennaio 2021. Nel programma del pomeriggio di Rai 1, l’attore ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus nel Paese. Ha parlato degli incredibili dati della pandemia in India, che è tra i paesi più popolosi al mondo, sia per numeri assoluti (quasi 1,4 miliardi di abitanti) che per densità di popolazione. “Da marzo a giugno abbiamo avuto numeri terribili, sia per numero di contagi, sia per numero di vittime. Poi, ad un certo punto, la situazione è notevolmente migliorata: dopo oltre 10 milioni di casi e più di 150mila morti, ora abbiamo il record di guarigioni, che tra ...

