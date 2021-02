Juventus-Roma: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio 2021, con calcio d’inizio alle ore 18, va in scena all’Allianz Stadium di Torino il big match della ventunesima giornata di Serie A, Juventus-Roma. Come arrivano le due squadre? I bianconeri arrivano da quattro successi consecutivi( due in campionato, uno in Supercoppa e in Coppa Italia) che li ha rimessi in corsa per il titolo. Vincendo scavalcherebbero proprio i giallorossi al terzo posto in classifica. Di fronte ci sarà una Roma in ripresa, dopo il derby perso contro la Lazio e l’eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia per mano dello Spezia. Le ultime due vittorie di campionato contro i liguri e il Verona hanno riacceso l’entusiasmo. le probabili formazioni Tra i bianconeri dovrebbe esserci il ritorno di De Light al centro della difesa insieme a Bonucci, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio 2021, con calcio d’inizio alle ore 18, va in scena all’Allianz Stadium di Torino il big match della ventunesima giornata di Serie A,. Come arrivano le due squadre? I bianconeri arrivano da quattro successi consecutivi( due in campionato, uno in Supercoppa e in Coppa Italia) che li ha rimessi in corsa per il titolo. Vincendo scavalcherebbero proprio i giallorossi al terzo posto in classifica. Di fronte ci sarà unain ripresa, dopo il derby perso contro la Lazio e l’eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia per mano dello Spezia. Le ultime due vittorie di campionato contro i liguri e il Verona hanno riacceso l’entusiasmo. leTra i bianconeri dovrebbe esserci il ritorno di De Light al centro della difesa insieme a Bonucci, ...

