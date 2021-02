Juventus | Mandragora al Torino | superate le visite mediche Singo obiettivo per giugno

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimo giorno di mercato frenetico in casa, il direttore sportivo Paratici è impegnato in varie trattative, ma quella più vicina alla conclusione riguarda Rolando, attualmente in prestito all’Udinese, ma pronto a trasferirsi aldi Cairo. Il centrocampista di proprietà della Juve sbarcherà al club granata in prestito per 18 mesi, con obbligo L'articolo

TheMattDP10 : ??MERCATO JUVENTUS: Ci sarà un CLAMOROSO AFFARE FUTURO per PARATICI? - giornaleradiofm : Calcio: visite mediche per Mandragora al Torino: (ANSA) - TORINO, 01 FEB - Rolando Mandragora, centrocampista di pr… - ColpogobboYtube : RT @juventibus: ??LA CARRELLATA DEL 1 FEBBRAIO?? ?? RUGANI e MANDRAGORA al TORINO? ?? SCAMACCA alla JUVENTUS? Tutto sulla vigilia di Inter Juve… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ??LA CARRELLATA DEL 1 FEBBRAIO?? ?? RUGANI e MANDRAGORA al TORINO? ?? SCAMACCA alla JUVENTUS? Tutto sulla vigilia di Inter Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Mandragora

Commenta per primo Secondo Tuttosport c'è anche Kastanos tra i nomi caldi sull'asse di mercato- Torino , in aggiunta a quelli di Rugani e. Il centrocampista 23enne di proprietà dei bianconeri è in forza al Frosinone .... 2021 ORE 11.10: Fissate per le 11.30 le visite mediche di Rolandocon il Torino di Davide Nicola ORE 10.45: Ultimi contatti trae Torino, poi via libera perin granata.Il difensore di proprietà della Juventus torna in Italia dopo il prestito al Rennes ... la concorrenza del Torino. Ore 12.10 - Mandragora dalla Juve al Torino: il centrocampista è appena arrivato al ...Ultimo giorno di mercato frenetico in casa Juventus, il direttore sportivo Paratici è impegnato in varie trattative, ma quella più vicina alla conclusione Il centrocampista si trasferirà in granata in ...