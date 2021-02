Juventus | Bentancur elogia Arthur | “Meglio di lui palla al piede solo Iniesta”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “? Conal, mamma mia… credo sia il più forte, più di lui“. Parole al miele da parte di Rodrigoversoin un’intervista rilasciata aTv. “Giocare con lui è un piacere – ha affermato il centrocampista uruguaiano -. A centrocampo tutti stiamo facendo bene, abbiamo trovato la forma che volevamo. Si vede una bella squadra“. Poi sull’ottimo momento di forma dei bianconeri dopo il successo in casa della Sampdoria: “Credo che nel primo tempo abbiamo fatto bene. Dovevamo però chiuderla prima, abbiamo avuto tante occasioni ma dopo il secondo tempo siamo calati. Siamo contenti di aver vinto, per i tre punti. Crescita? Sì, credo che tutti abbiamo trovato la forma fisica che voleva il mister, e anche noi. ...

... Inter -: ballottaggio Ronaldo - Morata per Pirlo Andrea Pirlo ©Getty Images A sostenere ... mentre in mediana è certo del posto solosqualificato poi in campionato. Con lui più ...(4 - 4 - 2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Arthur,, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.“Arthur? Con palla al piede, mamma mia… credo sia il più forte, più di lui solo Iniesta“. Parole al miele da parte di Rodrigo Bentancur verso Arthur in un’intervista ril ...INTER JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI – Derby d’Italia. Domani sera Inter-Juventus si sfideranno nella semifinale d’andata della Coppa Italia. Pirlo dopo la brutta figura in campionato, cercherà la rivi ...