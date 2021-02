Justin Timberlake compie 40 anni: i dolcissimi auguri della moglie Jessica Biel (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una delle coppie più affiatate in quel di Hollywood è composta da Jessica Biel e Justin Timberlake. Sposati dal 2012, i due artisti sono genitori di due bambini e, in occasione delle 40 candeline soffiate da Timberlake, Jessica ha voluto dedicare un dolcissimo pensiero alla sua tappa di vita e al loro amore, ogni giorno sempre più forte. Il cantante ha compiuto 40 anni lo scorso 31 gennaio e l’attrice ha pubblicato delle fotografie sui social che raffigurano Timberlake sorridente, con una corona d’oro in testa, che ammira una torre di pancake. Ma, oltre alla dolcissima fotografia, ad aver catturato il cuore – e l’attenzione – dei fan è stata proprio la didascalia. “Non c’è nessuno con cui mi diverta di più”, ha scritto Jessica ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una delle coppie più affiatate in quel di Hollywood è composta da. Sposati dal 2012, i due artisti sono genitori di due bambini e, in occasione delle 40 candeline soffiate daha voluto dedicare un dolcissimo pensiero alla sua tappa di vita e al loro amore, ogni giorno sempre più forte. Il cantante ha compiuto 40lo scorso 31 gennaio e l’attrice ha pubblicato delle fotografie sui social che raffiguranosorridente, con una corona d’oro in testa, che ammira una torre di pancake. Ma, oltre alla dolcissima fotografia, ad aver catturato il cuore – e l’attenzione – dei fan è stata proprio la didascalia. “Non c’è nessuno con cui mi diverta di più”, ha scritto...

