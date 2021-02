John Ford | l’epopea del grande cinema hollywoodiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il primo febbraio 1894 nasceva in America. È uno dei più grandi registi di tutti i tempi insieme a Scorsese, Leone e Truffault vincitore di ben 4 Oscar alla regia. Orson Wells lo ha semplicemente definito “il piùdi tutti”. È uno dei miti delamericano classico, padre fondatore delwestern ma ha anche saputo distinguersi in altri generi come ildrammatico. Il western secondoQuando si guarda aldisi pensa soprattutto al western mentre ritornano alla memoria sequenze cariche di emozioni ed inquadrature minuziosamente studiate e costruite. Lo stessosi autodichiarò molto attento alla composizione visiva ...

Il 1 febbraio 1894 nasceva a Cape Elizabeth, nel Maine,Martin Feeny , passato alla storia del cinema col nome d'arte di. Un cineasta che non ha bisogno di presentazioni. "Mi chiamoe faccio western" è la sua frase più famosa, ma per quanto riassuma con chiarezza perché sia diventato l'icona ...NATI FAMOSI -( 1894 - 1973), Usa, regista. Nato a Cape Elizabeth (Maine) e morto a Palm Desert (California), fu introdotto a Hollywood dall'affermato fratello Francis e debuttò come ...Il 1 febbraio 1894 nasceva a Cape Elizabeth, nel Maine, John Martin Feeny, passato alla storia del cinema col nome d’arte di John Ford. Un cineasta che non ha bisogno di present ...Ecco i segreti del Duke. Diceva: "Il cinema non è arte, ma intrattenimento. La gente vuole divertirsi, e io gli do storie semplici" ...