Jennifer Lopez star di The Mother | film Netflix diretto da Niki Caro

Jennifer Lopez sarà la protagonista del film The Mother, nuovo progetto prodotto per Netflix che verrà diretto da Niki Caro. Jennifer Lopez sarà la protagonista di The Mother, il nuovo film diretto dalla regista Niki Caro, recentemente dietro la macchina da presa di Mulan. Il progetto vedrà coinvolta l'artista anche in veste di produttrice esecutiva e segna una nuova collaborazione con la piattaforma di streaming dopo l'adattamento di The Cipher. Il film The Mother, che segna il ritorno di Niki Caro alla regia di Mulan, racconta la storia di un'assassina spietata e ...

Il film sarà diretto dalla regista di Mulan, Niki Caro The Mother Jennifer Lopez Netflix Misha Green The Cipher Isabella Maldonado Tomb Raider 2 Lovecraft Country

The Mother: Jennifer Lopez protagonista e produttrice del film Netflix

Jennifer Lopez sarà sia produttrice che attrice protagonista di The Mother , il nuovo action movie annunciato da Netflix Deadline ha reso noto in esclusiva che Jennifer Lopez collaborerà con Netflix ...

