Jane Fonda, la foto mentre si fa il vaccino. Ecco come ha commentato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Jane Fonda si è vaccinata e ha voluto fare un post per "rassicurare" tutti: "Mi sono vaccinata oggi! Yay! – ha scritto – non fa male". Parole postate su Instagram con l'hashtag #vaccine. L'attrice due volte premio Oscar, 83 anni, nasconde il suo volto dietro grandi occhiali da sole (e naturalmente la mascherina), mentre riceve il vaccino anti covid-19. Negli Usa, il presidente Joe Biden ha annunciato un potenziamento della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, con l'acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive dei seri di Pfizer e di Moderna che dovranno essere disponibili per l'estate. In questo modo, ha spiegato il presidente, alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno, ci saranno abbastanza dosi di vaccino contro il Covid-19 per inoculare 300 milioni di americani, praticamente tutta la ...

