Italiani contro il food waste, per 94% primo impegno sostenibile (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) - Effetto pandemia, dei lunghi mesi in casa, nel rapporto con il cibo: cresce l'attenzione e gli Italiani scendono in campo contro lo spreco alimentare, 9 su 10 (quasi un plebiscito, 94%) scelgono di salvare il cibo dagli sprechi per testimoniare il loro impegno sostenibile. Segue la propensione per la raccolta differenziata, tradizionalmente molto sentita in Italia (92%), ma si bada anche a ridurre l'utilizzo di prodotti usa e getta e di imballaggi in plastica (89%). Sono i primi dati del nuovo waste Watcher International Observatory che presenterà il suo primo Rapporto dedicato a 'Il caso Italia' venerdì 5 febbraio, nel corso della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. 'Stop food waste. One health, one planet' è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) - Effetto pandemia, dei lunghi mesi in casa, nel rapporto con il cibo: cresce l'attenzione e gliscendono in campolo spreco alimentare, 9 su 10 (quasi un plebiscito, 94%) scelgono di salvare il cibo dagli sprechi per testimoniare il loro. Segue la propensione per la raccolta differenziata, tradizionalmente molto sentita in Italia (92%), ma si bada anche a ridurre l'utilizzo di prodotti usa e getta e di imballaggi in plastica (89%). Sono i primi dati del nuovoWatcher International Observatory che presenterà il suoRapporto dedicato a 'Il caso Italia' venerdì 5 febbraio, nel corso della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. 'Stop. One health, one planet' è il ...

fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% degli italiani vuole un Conte ter. Uno su due è contro il voto anticipato - PASQUALEGORRAS1 : Gli Italiani che non insorgono contro chi vuole la #prescrizione lampo si rassegnino a tanti altri #pontemorandi #crisigoverno #Sanremo2021 - kisimaio : RT @sandroz_it: Si va a votare gli schieramenti sono due : I ladri, furbetti, massoni, mafiosi, evasori fiscali, editori fasulli, giornalai… - EnricaGaletti : @ombrysan @PaolaAnna8 Ma questi irresponsabili del governo la vogliono smettere di mettere in difficoltà gli italia… - stefanozanetti2 : @matteorenzi Apre la crisi e rifà il governo con quelli a cui dava contro ! Ma smettetela di prendere in giro gli Italiani ! Vergognatevi !! -