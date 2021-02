Italia Viva tira ancora la corda: "Premier? Entro oggi assumeremo una posizione" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Migliore non ha voluto fare nomi sul possibile Premier nè per il governo politico nè "tantomeno" per quello istituzionale. "Entro la fine della giornata noi assumeremo una posizione, abbiamo dato ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 febbraio 2021) Migliore non ha voluto fare nomi sul possibilenè per il governo politico nè "tantomeno" per quello istituzionale. "la fine della giornata noiuna, abbiamo dato ...

