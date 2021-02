Italia Viva rilancia: “Bicamerale per le riforme”. Scontro sul documento finale della trattativa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – La maggioranza giallofucsia si scontra al tavolo tecnico sul programma di governo che Renzi vuole che sia messo per iscritto: il nodo infatti è proprio sul documento finale. A chiedere con forza che i risultati delle trattative siano messi per iscritto è Italia Viva che, per voce del suo presidente Ettore Rosato, annuncia di voler mettere nero su bianco tutti i punti programmatici. Al contrario tra le file della maggioranza c’è chi, come il leader dei centristi Tabacci, ritiene che la riunione dovrebbe chiudersi senza un testo scritto. Italia Viva: “Governo deve nascere con un documento scritto” “Questo governo deve nascere con un documento scritto, non abbiamo l’esigenza di avere questa sera il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – La maggioranza giallofucsia si scontra al tavolo tecnico sul programma di governo che Renzi vuole che sia messo per iscritto: il nodo infatti è proprio sul. A chiedere con forza che i risultati delle trattative siano messi per iscritto èche, per voce del suo presidente Ettore Rosato, annuncia di voler mettere nero su bianco tutti i punti programmatici. Al contrario tra le filemaggioranza c’è chi, come il leader dei centristi Tabacci, ritiene che la riunione dovrebbe chiudersi senza un testo scritto.: “Governo deve nascere con unscritto” “Questo governo deve nascere con unscritto, non abbiamo l’esigenza di avere questa sera il ...

marcotravaglio : ARABIA VIVA Deluso dagli italiani, che si ostinavano a non amarlo perché in fondo non lo meritavano, l’Innominabile… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Gombloddo: “Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è chiaro. Non è Italia Viva ad aver a… - fattoquotidiano : 'La verità è che Renzi è una persona educata...', l'amara ironia di Paolo Hendel sul viaggio del leader di Italia v… - _FrancescoLuna : Parlando con Rosato di 'Bicamerale per la gestione del Recovery', Italia Viva introduce l'esigenza di coinvolgere l… - ricc_antonio : RT @campanavalerio: Luisella Costamagna sbugiarda Migliore (Italia Viva) -