Italia senza vaccini ma al tavolo si accordano sulla legge elettorale che fa più comodo a loro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tavolo sul programma di governo, in corso a Montecitorio da questa mattina alle 9.30 e insediato per volontà del presidente ‘esploratore’ Roberto Fico, riprenderà e porterà avanti i lavori anche nella giornata di domani, per chiuderli entro e non oltre le ore 13. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri. E certo un programma di governo, per di più con un documento scritto come pretende Italia viva, non è una faccenda che si può sbrigare in quattro e quattr’otto. Al tavolo tira e molla per l’intera giornata E infatti per l’intera giornata è andato avanti il tira e molla con il M5S impegnato a rilanciare su tutti i punti, per impedire a Matteo Renzi di uscire trionfatore dalla partita a scacchi innescata con la crisi. Si è parlato di lavoro, riforme istituzionali e riforma elettorale. Alla fine si è convenuto che il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsul programma di governo, in corso a Montecitorio da questa mattina alle 9.30 e insediato per volontà del presidente ‘esploratore’ Roberto Fico, riprenderà e porterà avanti i lavori anche nella giornata di domani, per chiuderli entro e non oltre le ore 13. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri. E certo un programma di governo, per di più con un documento scritto come pretendeviva, non è una faccenda che si può sbrigare in quattro e quattr’otto. Altira e molla per l’intera giornata E infatti per l’intera giornata è andato avanti il tira e molla con il M5S impegnato a rilanciare su tutti i punti, per impedire a Matteo Renzi di uscire trionfatore dalla partita a scacchi innescata con la crisi. Si è parlato di lavoro, riforme istituzionali e riforma. Alla fine si è convenuto che il ...

borghi_claudio : Mannaggia.. senza gli 800mq come si fa? Mi piacerebbe sapere quanto pagava di affitto. HANNO SFRATTATO LAMBERTO… - fattoquotidiano : LA PIOVRA DELLA DROGA Al primo posto tra le organizzazioni criminali straniere presenti in Italia, la mafia albanes… - matteograndi : Se fosse vero che il Paese è “freezato” perché Italia Viva voleva 2 ministeri in più e si andrà a un Conte Ter, qua… - Anita92909877 : #staseraitalia sembra che tutti i critici giornalisti e cittadini abbiano chiaro cosa fare mentre i partiti e il pr… - massimo_macs : 5?? Possono tranquillamente permettere di restare in alto almeno in Italia Forse,prima di parlare ?? inutilmente,d… -