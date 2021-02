Italia-Francia prima giornata Sei Nazioni 2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Sei Nazioni 2021 parte dallo Stadio Olimpico di Roma. Il celebre torneo di rugby comincerà in Italia nella giornata di sabato 6 febbraio dove gli azzurri sfideranno la Francia. Alle ore 15:15 all’Olimpico il kick-off di un match molto atteso che potrebbe permettere all’Italia di cominciare col piede giusto un cammino tortuoso e piuttosto complicato. La partita tra Italia e Francia verrà trasmessa in diretta e in chiaro su DMAX, canale visibile anche in streaming attraverso la piattaforma DPLAY. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Seiparte dallo Stadio Olimpico di Roma. Il celebre torneo di rugby comincerà innelladi sabato 6 febbraio dove gli azzurri sfideranno la. Alle ore 15:15 all’Olimpico il kick-off di un match molto atteso che potrebbe permettere all’di cominciare col piede giusto un cammino tortuoso e piuttosto complicato. La partita traverrà trasmessa ine in chiaro su DMAX, canale visibile anche inattraverso la piattaforma DPLAY. SportFace.

