Italia, cosa si può fare in zona gialla? Ecco cosa cambia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quattro Regioni e una Provincia restano in zona arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano. Tutte le altre Regioni sono gialle Da oggi, lunedì 1 febbraio quasi tutte le regioni Italiane cambiano colore e entrano in zona gialla, quella dopo la zona bianca (ancora non applicabile a nessuna area geografica) in cui c'è una maggiore libertà, sempre nel rispetto delle regole e del distanziamento sociale. Quasi tutta Italia entra in questa zona a eccezione di Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano. Rimane l'obbligo della mascherina, sempre, anche all'aperto eccetto quando non si è nella propria abitazione, si mangia o si corre. Aprono anche ma solo fino alle 18, bar e ristoranti e dopo quell'orario c'è sempre la possibilità di asporto o ...

