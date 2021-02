Istat | a dicembre cala l’occupazione | persi 444 000 posti di lavoro

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Adiminuisce dello 0,4% su novembre con un calo di 101.000 unità. LO rileva l’sulla base dei dati provvisori sottolineando che rispetto a2019 si registrano 444.000 occupati in meno (-1,9%). Nel mese si registra un forte calo per gli occupati indipendenti con 79.000 unità in meno su novembre e 209.000 in meno sull’anno. La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti (-235mila) e autonomi (-209mila) e tutte le classi d’età, ad eccezione degli over50, in aumento di 197mila unità, soprattutto per effetto della componente demografica. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 0,9 punti percentuali. Il livello di occupazione è inferiore a quello di febbraio 2020 di oltre 420 mila unità. Il tasso di disoccupazione sale aal ...