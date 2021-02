Isola dei Famosi, le novità: Ilary Blasi, una nuova inviata e tutte le voci sui naufraghi (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi sta per tornare dopo un anno di pausa. Manca poco più un mese prima che si accedano i riflettori sulla 15° edizione del reality solitamente ambientato in Honduras. L’Isola dei Famosi infatti partirà subito dopo il Festival di Sanremo, e in questi giorni le indiscrezioni sui nuovi naufraghi della tv sono numerosissime. Tanti sono i nomi che vengono accostati al programma, e sembra già certa la presenza di personaggi che sapranno fare presa sul pubblico. L’Isola dei Famosi: quando inizia Il primo appuntamento per L’Isola dei Famosi 2021 è fissato per lunedì 8 Marzo in prima serata su Canale 5. Per le prime puntate dovrebbe esserci un doppio appuntamento settimanale lunedì e venerdì, poi il reality proseguirà ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’deista per tornare dopo un anno di pausa. Manca poco più un mese prima che si accedano i riflettori sulla 15° edizione del reality solitamente ambientato in Honduras. L’deiinfatti partirà subito dopo il Festival di Sanremo, e in questi giorni le indiscrezioni sui nuovidella tv sono numerosissime. Tanti sono i nomi che vengono accostati al programma, e sembra già certa la presenza di personaggi che sapranno fare presa sul pubblico. L’dei: quando inizia Il primo appuntamento per L’dei2021 è fissato per lunedì 8 Marzo in prima serata su Canale 5. Per le prime puntate dovrebbe esserci un doppio appuntamento settimanale lunedì e venerdì, poi il reality proseguirà ...

Il__Boccia : Mi dicono di Paul Gascoigne all’isola dei famosi??? - breakingKdrama : RT @danitrash77: Le ossessioni di Samantha De Cesset all’Isola dei Famosi e GF VIP - Philo1936 : RT @JigginoRuss: «Vogliamo lasciare l'isola, vogliamo vivere liberi», sono fra gli slogan dei migranti fermi anche da mesi presso il campo… - Alicia27869727 : Ragazze io spero che anche quando il GF finirà noi rimarremo unite...magari per vedere l' isola dei famosi insieme.… - gildazorzy : RT @nelnomedeltrash: Non ilary blasi che ha già compreso come fare il 30% di share con la nuova edizione dell’isola dei famosi. #Isola http… -