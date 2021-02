Isola dei Famosi 2021, ecco tutti i nomi che faranno parte del cast: le ultime novità (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca poco più di un mese al ritorno dell'L'Isola dei Famosi e l'attesa per questa nuova edizione si fa sempre più sentire. Nelle scorse settimane si sono susseguiti diversi rumors (alcuni confermati, altri no) sui possibili membri del cast di quest'anno, ma non solo. Negli ultimi giorni è stata anche confermata da TvBlog la partecipazione di Elenoire Casalegno come prossima inviata dall'Isola, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale da parte degli autori del programma. Chi saranno i prossimi naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021? Iniziamo dalle certezze: tra i concorrenti vedremo quasi sicuramente Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Giovanni Ciacci, Angela Melillo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne e Vera Gemma. Restano invece appese a ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca poco più di un mese al ritorno dell'L'deie l'attesa per questa nuova edizione si fa sempre più sentire. Nelle scorse settimane si sono susseguiti diversi rumors (alcuni confermati, altri no) sui possibili membri deldi quest'anno, ma non solo. Negli ultimi giorni è stata anche confermata da TvBlog lacipazione di Elenoire Casalegno come prossima inviata dall', anche se manca ancora l'annuncio ufficiale dadegli autori del programma. Chi saranno i prossimi naufraghi dell'dei? Iniziamo dalle certezze: tra i concorrenti vedremo quasi sicuramente Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Giovanni Ciacci, Angela Melillo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne e Vera Gemma. Restano invece appese a ...

zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 ecco tutti i nomi che faranno parte del cast: le ultime novità - #Isola #Famosi #tutti… - monica22380590 : RT @helerrie: Che Samantha nei reality facesse schifo, come giocatrice si intende, si era già capito all’isola dei famosi, non capisco di c… - monica22380590 : RT @chetrashhh: SAMANTHA CHE ATTUA IL SUO PIANO E CERCA DI TIRARE IN MEZZO ROSALINDA. Vuole mandare al televoto i più forti, per farli fuo… - casino90210 : RT @annamariabianc2: Non sei sola! È una donna terribile ma io ne avevo avuto già un assaggio all’isola dei famosi! Cercate le clip e capir… - lamescolanza : L’Isola dei Famosi 2021, i nomi dei naufraghi che dovrebbero partecipare - Il Decoder -