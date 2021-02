Isola dei famosi 2021 ci siamo | tutti i nomi pronti allo sbarco in Honduras

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In merito alla prossima edizione dell’deisi è detto e scritto di tutto: dai papabili per il ruolo di inviato, alla location, passando ovviamente per la data di messa in onda e per idii Vipa diventare naufraghi. Ma alla fine, l’deivedrà sorgere il sole dall’con la soave voce di Ilary Blasi a ricordarci che non prendersi troppo sul serio potrebbe essere la chiave vincente per un reality di questo genere. Ci riuscirà? Penproprio di si. Ormai manca davvero pochissimo al debutto dell’dei, che dovrebbe andare in onda a marzo, probabilmente data di partenza l’8 marzo ( anche se molto ...