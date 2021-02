Inviato delle Iene condannato per violenza privata alla scrittrice Guia Soncini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Siamo nel 2021, e leggiamo il titolo “”. Ma ora spostiamoci al 2015: esistono i servizi d’assalto delle Iene. Tra cui uno Luigi Pelazza, proprio dedicato a Guia Soncini. La quale si ritrae, rifiutando l’intervista stessa, che prosegue nonostante il suo diniego. La cosa importante è questa. Infatti in quel periodo la scrittrice era al centro della cronaca, e quindi soggetto intervistabile, per una inchiesta dalla quale è risultata peraltro completamente assolta. In un servizio ora non più disponibile sul portale Mediaset dal titolo di “Ficcanaso nelle Mail delle Celebrità” l’Inviato delle Iene ha proseguito nel suo intento di intervistare la scrittrice. Stando a quanto riportato nel capo d’imputazione ... Leggi su bufale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Siamo nel 2021, e leggiamo il titolo “”. Ma ora spostiamoci al 2015: esistono i servizi d’assalto. Tra cui uno Luigi Pelazza, proprio dedicato a. La quale si ritrae, rifiutando l’intervista stessa, che prosegue nonostante il suo diniego. La cosa importante è questa. Infatti in quel periodo laera al centro della cronaca, e quindi soggetto intervistabile, per una inchiesta dquale è risultata peraltro completamente assolta. In un servizio ora non più disponibile sul portale Mediaset dal titolo di “Ficcanaso nelle MailCelebrità” l’ha proseguito nel suo intento di intervistare la. Stando a quanto riportato nel capo d’imputazione ...

