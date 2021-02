Intesa Sanpaolo e Cna, nuovo accordo per artigiani e piccole aziende (Di lunedì 1 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto Rilancio e Decreto Liquidità, Intesa Sanpaolo e CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno siglato un nuovo accordo per il sostegno alle 620mila aziende associate con oltre 1 milione di addetti.In particolare, in linea con i meccanismi del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio, l'accordo offre alle imprese associate un pacchetto di strumenti utili per sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura.Con l'obiettivo di far fronte alle esigenze di liquidità e alla riduzione dei fatturati, Intesa Sanpaolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto Rilancio e Decreto Liquidità,e CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno siglato unper il sostegno alle 620milaassociate con oltre 1 milione di addetti.In particolare, in linea con i meccanismi del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio, l'offre alle imprese associate un pacchetto di strumenti utili per sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura.Con l'obiettivo di far fronte alle esigenze di liquidità e alla riduzione dei fatturati,...

