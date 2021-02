Intesa Sanpaolo e Cna, accordo per finanziare 620mila aziende (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’ambito degli interventi previsti dal Decreto Rilancio e Decreto Liquidità, Intesa Sanpaolo e CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno siglato un nuovo accordo per il sostegno alle 620mila aziende associate con oltre 1 milione di addetti. La partnership rafforza ulteriormente l’impegno comune avviato nel 2019 per diffondere soluzioni di welfare aziendale offrendo i migliori strumenti di accompagnamento alle imprese artigiane per far fronte alle immediate esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza sanitaria. In particolare, in linea con i meccanismi del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio, l’accordo offre alle imprese associate un pacchetto di strumenti utili per sostenerle nella fase di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’ambito degli interventi previsti dal Decreto Rilancio e Decreto Liquidità,e CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno siglato un nuovoper il sostegno alleassociate con oltre 1 milione di addetti. La partnership rafforza ulteriormente l’impegno comune avviato nel 2019 per diffondere soluzioni di welfare aziendale offrendo i migliori strumenti di accompagnamento alle imprese artigiane per far fronte alle immediate esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza sanitaria. In particolare, in linea con i meccanismi del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio, l’offre alle imprese associate un pacchetto di strumenti utili per sostenerle nella fase di ...

