Inter | Marotta | “Mercato chiuso Trattativa Dzeko-Sanchez? Mai entrata nel vivo” E su Erikson…

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Parola a Beppe.A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di, Beppevenuto ai microfoni di "Sportitalia" direttamente dall'hotel Sheraton di Milano che sta ospitando il calcio, per fare il punto in casa. "scambio? C'è stata un po' di audacia da parte degli agenti dei due calciatori. Al di là di un incontro tra i direttori non si è mai entrati neldella. Nel rispetto delle indicazioni e linee guida dell'riconfermo ancora oggi che non ci saranno entrate e uscite e possiamo contare su un gruppo importante.dell'...

ZZiliani : “#Eriksen mi è piaciuto tantissimo, si sta applicando molto”. Parole di #Stellini (vice di quell’#AntonioConte che… - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta: 'Mai entrati nel vivo della trattativa Dzeko-Sanchez. Mercato chiuso' - Glongari : #Inter il CEO #Marotta “Il nostro mercato è chiuso”. Su #Dzeko e #Sanchez: “Agenti troppo audaci” @tvdellosport… - ilnonnosimpson : RT @agoalbi: Ho urlato @farted94 #Marotta #Inter #calciomercato - arabellara : RT @Agato_Agato: Marotta è l'unico che va in TV a spiegare la situazione economica e finanziaria del calcio mondiale ma quello che viene pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

e il mercato nerazzurro(getty images) 'L'ADISE, insieme a Master Group e Sheraton, ha organizzato questo finale di calciomercato in piena sicurezza, voglio fare i miei ...Fino all'ipotesi dello scambio con l'per Sanchez, anche se Beppeha catagolato la trattativa esclusivamente come una 'suggestione', facendo capire che mai ci sono stati i presupposti. ...Beppe Marotta \| Tullio Puglia/. Alla domanda più attesa, prevedibile e scottante del momento, ossia quella legata all'ipotetico scambio tra Dzeko e Sanchez, l'A.D. in ..."Ci troviamo davanti a un fatto straordinario, la pandemia ha inciso in maniera forte e il modello del passato non è sostenibile adesso. In questo momento dobbiamo fare i conti con il costo del lavoro ...