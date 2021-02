Inter Juventus probabili formazioni | Pirlo pensa alla coppia Kulusevski-CR7

(Di lunedì 1 febbraio 2021)– Derby d’Italia. Domani serasi sfideranno nella semifinale d’andata della Coppa Italia.dopo la brutta figura in campionato, cercherà la rivincita a San Siro. L’di Conte senza Hakimi e Lukaku squalificati dovrà valutare diverse opzioni. Dunque ladeve approfittare delle assenze di due tra i giocatori migliori di Conte.ritrovae soprattutto De Ligt, che in campionato ha riposato., chi giocadovrebbe schierare Buffon in porta, turno di riposo per Chiellini che verrà sostituito da De Ligt ...

... nell'ordine Lazio, Atalanta,e Napoli, tutte intorno ai 7 tiri per gol. Fanalino di coda? Il Parma, che ha bisogno di quasi il doppio delle conclusioni dell'(11,9) prima di esultare: ...E da qui riparte ora Matthijs De Ligt, che contro la Spal ha giocato i suoi primi 90' del 2021: Pirlo sembra ora intenzionato a riproporlo dal 1' nella semifinale di andata contro l'. Travaglio ...INTER JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI – Derby d’Italia. Domani sera Inter-Juventus si sfideranno nella semifinale d’andata della Coppa Italia. Pirlo dopo la brutta figura in campionato, cercherà la rivi ...15:53 - PROBLEMA FISICO PER RAMSEY - Secondo Sky Sport, Aaron Ramsey non dovrebbe essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia. Infatti, il gallese dovrebbe aver avuto un problema ...