Inter-Juventus (coppa Italia, 2 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 1 febbraio 2021) Altra sfida nobile del calcio Italiano nella semifinale di coppa Italia tra Inter e Juve con i nerazzurri che sono sopravvissuti al derby contro il Milan nel quale erano andati sotto con il gol di Ibrahimovic e poi hanno recuperato nel secondo tempo dopo l'espulsione dello svedese con la firma quasi catartica di Eriksen su InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

