Inter-Juventus | Conte a Rai Sport | “Dobbiamo dare il meglio di noi stessi Lukaku? Anche altre volte assente”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonioalla vigilia di, semifinale di andata della Coppa Italia Domani l’sarà impegnata nella semifinale di andata della Coppa Italia contro ladi Andrea Pirlo. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato la sfida contro i bianconeri ai microfoni di Rai. Ecco le sue parole. Sulla partita:Ci deve essere grande rispetto nei confronti di una formazione molto forte: dovremo essere bravi e fare una grande partita. La qualificazione si giocherà in 180’ come l’anno scorso con il Napoli, quando abbiamo perso in casa 1-0 e poi abbiamo pareggiato 1-1 al San Paolo.cercare di fare del nostro, bisogna essere bravi. Sull’assenza di ...

Inter_en : ?? | FORTRESS SAN SIRO ? Torino ? Bologna ? Napoli ? Spezia ? Crotone ? Juventus ? Benevento Seven consecutive hom… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #InterJuventus di Coppa Italia ?? - internewsit : Inter-Juventus, Pirlo punta su Kulusevski. Cuadrato spostato in avanti - Sky - - chribani : Voti calciomercato invernale: Atalanta 6,5 Inter n.c. Juventus n.c. Lazio 5,5 Milan 7 Napoli 5,5 Roma 6,5 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

... spiega Antonio Conte a RaiSport alla vigilia della prima semifinale contro la. Nell'ultima Coppa Italia, il 12 febbraio 2020, la suaperse in casa con il Napoli (0 - 1) non riuscendo ...Senza Lukaku e Hakimi squalificati, l'è pronta a sfidare nuovamente la. Stavolta per l'andata della semifinale di Coppa Italia . In campo ci saranno Darmian e Sanchez . Poi Antonio Conte punta sui titolarissimi. 'Non è la ...Il procuratore sportivo italiano ha svelato una mossa futura del club bergamasco a pochi minuti dalla fine del mercato di riparazione Era ormai da giorni che si parlava di una possibile acquisizione d ...MILANO (ITALPRESS) – “Ci deve essere grande rispetto verso una formazione molto forte, dobbiamo fare una grande partita”. Antonio Conte non vuole pensare troppo alla vittoria convincente ottenuta in c ...