Inter-Juventus, Andrea Pirlo ha scelto la coppia d’attacco (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domani sera andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter per la Juventus di Andrea Pirlo, il quale avrebbe deciso già la coppia d’attacco da schierare. Secondo Romeo Agresti di goal.com, il tecnico bresciano avrebbe scelto il tandem Cristiano Ronaldo–Kulusevski dal 1?. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'Inter sull'ex bianconero: doppia beffa per Paratici Pirlo dovrebbe inoltre anche confermare la titolarità di Matthijs de Ligt contro i nerazzurri, dopo averlo risparmiato contro la Sampdoria. Queste dunque alcune delle scelte che il tecnico della Juventus avrebbe già effettuato in vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. L'articolo proviene da ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domani sera andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’per ladi, il quale avrebbe deciso già lada schierare. Secondo Romeo Agresti di goal.com, il tecnico bresciano avrebbeil tandem Cristiano Ronaldo–Kulusevski dal 1?. LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'sull'ex bianconero: doppia beffa per Paraticidovrebbe inoltre anche confermare la titolarità di Matthijs de Ligt contro i nerazzurri, dopo averlo risparmiato contro la Sampdoria. Queste dunque alcune delle scelte che il tecnico dellaavrebbe già effettuato in vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’. L'articolo proviene da ...

Inter_en : ?? | FORTRESS SAN SIRO ? Torino ? Bologna ? Napoli ? Spezia ? Crotone ? Juventus ? Benevento Seven consecutive hom… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #InterJuventus di Coppa Italia ?? - juventusfc : Quando il Derby d'Italia è in Coppa... ?? #BlackAndWhiteStories ?? - figuerasports : #SerieA????20ª Giornata: Torino 1-1 Fiorentina Bologna 1-2 AC Milan Sampdoria 0-2 Juventus Inter 4-0 Benevento Spez… - leoninor : RT @capuanogio: Febbraio mese decisivo per lo scudetto. Il #Napoli ha 8 partite in programma, nessuno così tante. Occhio agli incroci di #M… -