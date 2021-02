Inter, Bergomi: “Eriksen? Ho un consiglio per il danese. Milan unica vera avversaria per lo Scudetto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Beppe Bergomi è tornato a parlare del rapporto tra Eriksen e l'Inter.L'ex centrale difensivo nerazzurro è Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per analizzare nuovamente la prestazione del centrocampista danese nell'ultima uscita di Serie A contro il Benevento. L'ex Tottenham, infatti, ha giocato una buona gara in un ruolo del tutto nuovo come quello di playmaker basso davanti alla difesa. Una posizione nella quale serve una gestione ottimale della palla ma soprattutto un'elevata qualità nelle giocate e nella costruzione della manovra, tutte caratteristiche che il numero 24 ha dimostrato di avere nel trionfo per 4-0 contro la formazione sannita. Ecco il giudizio complessivo di Bergomi sulla partita del classe '92: "Sono felice per Eriksen, ha fatto una ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Beppeè tornato a parlare del rapporto trae l'.L'ex centrale difensivo nerazzurro èvenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per analizzare nuovamente la prestazione del centrocampistanell'ultima uscita di Serie A contro il Benevento. L'ex Tottenham, infatti, ha giocato una buona gara in un ruolo del tutto nuovo come quello di playmaker basso davanti alla difesa. Una posizione nella quale serve una gestione ottimale della palla ma soprattutto un'elevata qualità nelle giocate e nella costruzione della manovra, tutte caratteristiche che il numero 24 ha dimostrato di avere nel trionfo per 4-0 contro la formazione sannita. Ecco il giudizio complessivo disulla partita del classe '92: "Sono felice per, ha fatto una ...

