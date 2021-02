Inter-BC Partners | dialogo interrotto da 10 giorni

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessun presupposto per andare avanti. Fonti vicine a Suning, riportate dall’Ansa, confermano l’ruzione, ormai da 10, delcon BCnell’ambito della trattativa sulla ricerca di un investitore dell’. La ricerca, come affermato dalle fonti, prosegue attraverso conversazioni con altri importanti fondinazionali. SportFace.

Gazzetta_it : Inter, Suning dice no a BC Partners e apre a nuovi fondi - Gazzetta_it : #Suning @Inter, ore cruciali nella trattativa con #BCPartners. Pronti altri fondi - Sport_Mediaset : +++#INTER FONTI #SUNING: DIALOGO CON BC PARTNERS INTERROTTO DA 10 GIORNI+++ - SoloMilan68 : Dunque: nel primo pomeriggio (vostra mattinata) viene battuta la notizia di BCPartners che si dichiara non interess… - jrbasket2015 : RT @Corriere: Salta la cessione a Bc Partners: ora trattativa con altri fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Partners

Leggi anche, il punto del cda con Zhang collegato Vendita a Bc, Marotta: «Suning sta valutando»- Bc, prosegue la trattativa, tra trattative di vendita e crisi di ...Il gruppo Suning ha respinto l'offerta di Bcper il rilevamento della quota di maggioranza dell': trattativa interrottaIl matrimonio tra Suning e Bc Partners non s'ha da fare. Secondo gli ultimi aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport, il colosso di Nanchino ha detto no alla proposta e si rivolgerà ...01 FEB - Il dialogo con BC Partners si è interrotto ormai da quasi 10 giorni, non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore dell'Inter ...