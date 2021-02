Infantino non ha dubbi: «Mondiali 2022 con stadi pieni, il Covid sarà stato sconfitto» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ha dubbi sulla presenza dei tifosi ai Mondiali del 2022 in Qatar. Ecco le sue parole Gianni Infantino è stato, come sempre, tra i presenti al briefing dell’OMS sulla pandemia da Coronavirus. Il presidente della FIFA ha espresso la sua convinzione sui Mondiali del 2022. Le sue parole riportate da Sportmediaset. «Il prossimo anno, alla Coppa del Mondo in Qatar, avremo gli stadi pieni. Il Covid sarà sconfitto entro quella data. I Mondiali saranno magici come sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il presidente della FIFA, Gianni, non hasulla presenza dei tifosi aidelin Qatar. Ecco le sue parole Gianni, come sempre, tra i presenti al briefing dell’OMS sulla pandemia da Coronavirus. Il presidente della FIFA ha espresso la sua convinzione suidel. Le sue parole riportate da Sportmediaset. «Il prossimo anno, alla Coppa del Mondo in Qatar, avremo gli. Ilentro quella data. Isaranno magici come sempre». Leggi su Calcionews24.com

