Incubo azzurro, infortunio per la Goggia. Il suo sfogo sui social: “credo di aver finito le lacrime” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime ma il tremendo dolore , misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente.” Queste le parole a caldo poche ore dal suo infortunio da parte della campionessa del mondo di discesa libera, infatti è capitato ciò che lo sport italiano era un Incubo, un Incubo diventato realtà. Sofia Goggia ha purtroppo riportato dopo una caduta a Garmisch una frattura del piatto femorale, sfortunata è dir poco infatti l’italiana ha riportato sulla stessa “neve” poco meno di un anno fa la rottura del radio del braccio sinistro e nel 2018 il malleolo peroneale. Secondo i medici saranno necessari 60-70 giorni per il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Dopo trenta oredilema il tremendo dolore , misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente.” Queste le parole a caldo poche ore dal suoda parte della campionessa del mondo di discesa libera, infatti è capitato ciò che lo sport italiano era un, undiventato realtà. Sofiaha purtroppo riportato dopo una caduta a Garmisch una frattura del piatto femorale, sfortunata è dir poco infatti l’italiana ha riportato sulla stessa “neve” poco meno di un anno fa la rottura del radio del braccio sinistro e nel 2018 il malleolo peroneale. Secondo i medici saranno necessari 60-70 giorni per il ...

LuchettaMattia : RT @neveitalia: Il peggior incubo diventa realtà per lo sci azzurro: Sofia Goggia ha riportato la frattura del piatto tibiale #31Gennaio ht… - infoitsport : Il peggior incubo diventa realtà per lo sci azzurro: Sofia Goggia ha riportato la frattura del piatto tibiale - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Il peggior incubo diventa realtà per lo sci azzurro: Sofia Goggia ha riportato la frattura del piatto tibiale #31Gennaio ht… - luchetto73 : Nooooo Sofia no!!! Tieni duro, non mollare! #SofiaGoggia #molamia #berghem - TeoMatt89 : RT @neveitalia: Il peggior incubo diventa realtà per lo sci azzurro: Sofia Goggia ha riportato la frattura del piatto tibiale #31Gennaio ht… -