In uscita il 4 febbraio Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus (Di lunedì 1 febbraio 2021) (1° febbraio 2021) - L'occasione di delineare il futuro dell'economia globale durante la pandemia è l'uscita, il 4 febbraio, del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un coraggioso azzardo. E' un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il primo libro con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto l'economia. In due macro aree di Paesi foriere di occasioni: l'Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022. Il 2020 è stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) (1°2021) - L'occasione di delineare il futuro dell'economia globale durante la pandemia è l', il 4, del libro Africa&Gulf,deiin'era del(Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un coraggioso azzardo. E' un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il primo libro con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto l'economia. In due macro aree diforiere di occasioni: l'Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022. Il 2020 è stato un ...

S_Tribuzio91 : RT @rinaedizioni: Siamo davvero felici di annunciarvi che la prima uscita 2021 di #Rinaedizioni è una #graphicnovel italiana del Novecento!… - ilparatesto : RT @rinaedizioni: Siamo davvero felici di annunciarvi che la prima uscita 2021 di #Rinaedizioni è una #graphicnovel italiana del Novecento!… - EnzoMancini89 : RT @rinaedizioni: Siamo davvero felici di annunciarvi che la prima uscita 2021 di #Rinaedizioni è una #graphicnovel italiana del Novecento!… - isonlythebrave_ : RT @nongiocoabocce: Siamo tutti d'accordo che se Harry non ringrazia per gli auguri, prossima volta festeggiamo il secondo anno dall'uscit… - auxwasted : RT @nongiocoabocce: Siamo tutti d'accordo che se Harry non ringrazia per gli auguri, prossima volta festeggiamo il secondo anno dall'uscit… -