In un paese della Sardegna manca il medico, e il sindaco ordina: "Vietato ammalarsi" (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - A Oniferi, in provincia di Nuoro, è Vietato ammalarsi e, soprattutto, è Vietato contrarre il Covid-19. Non è ammesso neanche avere bisogno di farmaci o cure. Lo prevede un'ordinanza firmata dalla sindaca Stefania Piras che, esasperata dall'impossibilità di ottenere un medico di base per il suo paese, ha firmato l'inusuale provvedimento. Lo ha poi trasmesso al prefetto, alla Asl di Nuoro e all'assessorato regionale alla Sanità. E anche ai carabinieri e agli organi di stampa. La rinuncia è arrivata con un messaggio Whatsapp Nel documento, la sindaca Piras cita le comunicazioni, risalenti allo scorso novembre, con le quali aveva informato le autorità della situazione dopo la rinuncia all'incarico comunicata dal medico designato, tramite un ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - A Oniferi, in provincia di Nuoro, èe, soprattutto, ècontrarre il Covid-19. Non è ammesso neanche avere bisogno di farmaci o cure. Lo prevede un'nza firmata dalla sindaca Stefania Piras che, esasperata dall'impossibilità di ottenere undi base per il suo, ha firmato l'inusuale provvedimento. Lo ha poi trasmesso al prefetto, alla Asl di Nuoro e all'assessorato regionale alla Sanità. E anche ai carabinieri e agli organi di stampa. La rinuncia è arrivata con un messaggio Whatsapp Nel documento, la sindaca Piras cita le comunicazioni, risalenti allo scorso novembre, con le quali aveva informato le autoritàsituazione dopo la rinuncia all'incarico comunicata daldesignato, tramite un ...

BentivogliMarco : Nel nostro paese il 'watchdog journalism' a difesa della democrazia e dei governati, per un errore tecnico deve es… - borghi_claudio : Analisi corretta ma manca qualcosina, ad esempio il fatto di aver distrutto un paese affidando ad un INCOMPETENTE l… - matteosalvinimi : Spero anche che si faccia luce sui reati che lui descrive nel suo libro. Ma al di là dei miei processi sull'immigra… - Matteo0923 : RT @francescatotolo: “Nessun patriota #Karen piangerà per l’arresto della ‘Lady’, icona per gli ambienti diplomatici e finanziari dell’Occi… - luc_sca : Italia, il paese fondatore della UE che conta quanto gli altri.... -