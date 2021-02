In Polonia si accende la protesta delle donne | ma l’Europa chiude gli occhi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) È un film già visto. Mentre insoffia il vento (o meglio la tempesta) della storia, nella vecchia Europa, non più centro del mondo, si spengono i lampioni, come profetizzato da Edward Grey a Whitehall. Mercoledì 27 gennaio, a seguitomanifestazioni che hanno scandito l’autunno e l’inverno caldo polacco, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le motivazioni della sentenza del Tribunale Costituzionale, emessa il 22 ottobre, relativa alla incostituzionalità dell’aborto in caso di gravi malformazioni del feto. Ricapitolando: inl’aborto è consentito solo in caso di violenza sessuale, rischi alla salute e alla vita della madre o qualora tali rischi derivino da gravi malformazioni del feto. Quest’ultima circostanza può essere accertata dal medico curante, su cui viene scaricata, sostanzialmente, la ...

