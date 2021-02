In migliaia ai funerali del rabbino morto di Covid-19 mentre Israele prolunga il lockdown (Di lunedì 1 febbraio 2021) In migliaia per partecipare ai funerali di un illustre rabbino morto a causa del Covid-19: una folla di ebrei ultraortodossi in processione per le strade di Gerusalemme ha sfidato le regole anti-contagio del Paese. Israele è attualmente nel terzo lockdown nazionale e, nelle stesse ore delle esequie, il parlamento ha approvato una che inasprisce per tutti le multe e ribadisce la chiusura delle scuole religiose. Dunque, nonostante le restrizioni, assembramenti ai funerali di Meshulam Dovid Soloveitchik, noto rabbino morto all’età di 99 anni alcuni mesi dopo aver contratto il Covid. Secondo i media, la polizia ha fatto sapere di aver impedito ad altre centinaia di persone di partecipare al funerale ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inper partecipare aidi un illustrea causa del-19: una folla di ebrei ultraortodossi in processione per le strade di Gerusalemme ha sfidato le regole anti-contagio del Paese.è attualmente nel terzonazionale e, nelle stesse ore delle esequie, il parlamento ha approvato una che inasprisce per tutti le multe e ribadisce la chiusura delle scuole religiose. Dunque, nonostante le restrizioni, assembramenti aidi Meshulam Dovid Soloveitchik, notoall’età di 99 anni alcuni mesi dopo aver contratto il. Secondo i media, la polizia ha fatto sapere di aver impedito ad altre centinaia di persone di partecipare al funerale ...

