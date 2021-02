In Lombardia torna Bertolaso. Nonostante al Pirellone ci sia già un Covid manager sarà l’ex capo della Protezione civile a gestire la campagna vaccinale (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ in arrivo Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e fautore dell’Ospedale a Fiera Milano, come Commissario del piano vaccinale anti-Covid di Regione Lombardia. A quanto apprende l’agenzia Italpress domani la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, dovrebbe fare l’annuncio nel corso di una conferenza stampa. La decisione finale sarebbe arrivata questa mattina dopo il via libera da parte del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, che, nel corso della consueta riunione del partito del lunedì a Palazzo Pirelli, ha dialogato con Moratti, e quindi sostenuto la scelta di Bertolaso, che, a quanto si apprende, avrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ in arrivo Guido, exe fautore dell’Ospedale a Fiera Milano, come Commissario del pianoanti-di Regione. A quanto apprende l’agenzia Italpress domani la vicepresidente e assessore al WelfareRegione, Letizia Moratti, dovrebbe fare l’annuncio nel corso di una conferenza stampa. La decisione finale sarebbe arrivata questa mattina dopo il via libera da parte del segretario nazionaleLega Matteo Salvini, che, nel corsoconsueta riunione del partito del lunedì a Palazzo Pirelli, ha dialogato con Moratti, e quindi sostenuto la scelta di, che, a quanto si apprende, avrebbe ...

