In Croazia dopo il terremoto sono apparsi enormi buchi nel terreno

Mežen'ani è un villaggio di poco più di 100 persone situato vicino al confine con la Bosnia: è qui che si trova quella che, al momento, è la più grande tra le voragini apparse sul territorio croato dopo il terremoto dello scorso 29 dicembre. Sono più di 30, quelle conosciute (si crede che alcune possano essersi formate in zone boschive e quindi non siano ancora state scoperte) e sono spuntate in zone rurali anche a distanza di diversi chilometri dall'epicentro. Sono larghe fino a 20 metri e profonde 5, come potete vedere dagli scatti raccolti nella nostra gallery. Pur non trattandosi di un fenomeno così inusuale in seguito a forti scosse, i geologi non sono riusciti ancora a darne una spiegazione convincente. È probabile si tratti di semplici doline ma sono già stati ...

